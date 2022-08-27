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مراسل العالم: تحليق مكثف للطيران الأميركي في سماء ريف دير الزور

مراسل العالم: تحليق مكثف للطيران الأميركي في سماء ريف دير الزور
السبت ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم الاخبارية في سوريا عن تحليق مكثف للطيران المروحي والمسير الامريكي في سماء مناطق ريف دير الزور الشرقي بالتزامن مع اطلاق القوات الامريكية عدة قنابل ضوئية فوق حقل العمر النفطي.

العالم - سوريا

وكانت قيادة القوات الأميركية الوسطى قد اعلنت عن وضع قواتها في العراق وسوريا في حالة تأهب تحسبا لهجمات متزايدة ضدها، جاء هذا بعد أن شنت القوات الأميركية هجمات صاروخية على موقعين في سوريا، وتحدثت عن تدمير ثلاث سيارات ومعدات تستخدم لإطلاق الصواريخ.

وفي وقت سابق تعرضت القاعدة العسكرية التابعة لقوات الاحتلال الأميركي في حقل العمر النفطي إلى قصف بطائرات مسيرة مما أدى إلى اشتعال النيران في المنطقة الخضراء التي تتخذها القوات الأميركية قاعدة لها في المنطقة.

وكان قد افاد مراسل العالم في سوريا نقلا عن مصادر محلية انه تم استهداف القاعدة الامريكية في 'حقل العمر النفطي' شرقي ديرالزور، واشارت المصادر الى تصاعد ألسنة اللهب من داخل القاعدة.

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