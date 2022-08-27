السبت ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢
٠٤:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

العراق يحصد مدالية ذهبية في بطولة غرب آسيا للمبارزة

العراق يحصد مدالية ذهبية في بطولة غرب آسيا للمبارزة
السبت ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

حقق اللاعب العراقي يوسف قحطان، أمس الجمعة، الميدالية الذهبية في منافسات سلاح السيف العربي ضمن بطولة غرب آسيا للمبارزة تحت 13 سنة.

العالم - العراق

وحسب ما نقلت وكالة "الانباء العراقية" أن "اللاعب يوسف قحطان تمكن من تحقيق الميدالية الذهبية في منافسات سلاح السيف العربي في اليوم الأول لبطولة غرب آسيا للمبارزة التي تجري حاليا في الأردن"، مشيرا إلى أن "البطولة شهدت مشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون 11 دولة ، هي كل من قطر والسعودية وعمان والكويت واليمن والإمارات والأردن والعراق ولبنان وسوريا والأردن".

وأضاف، أن "هذه البطولة تعد الأكبر من حيث عدد اللاعبين والدول المشاركة".

يذكر أن رئيس الاتحاد العراقي للمبارزة زياد حسن يرأس أيضاً منصب رئيس اتحاد غرب آسيا للعبة.

روابط ذات صلة

التيار الصدري يجدد مطالبته بحل البرلمان العراقي

خارجية العراق تعلن استكمال إجراءات نقل جثامين 3 عراقيين من تركيا

بالتفاصيل.. استهداف وكر مهم لـ'داعش' بقاطع عمليات الجزيرة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تونس ترد على بيان المغرب وتستدعي سفيرها من الرباط

سوريا وابخازيا تبحثان تطوير العلاقات البرلمانية

تفشي فايروس غامض في الهند!

بالفيديو.. تحريض مسؤولة امريكية لتايوان للحرب ضد الصين

بالصور .. أحدث إطلالة للسيد مقتدى الصدر

وسط استمرار المواجهات الفلسطينية الإسرائيلية خمسون ألفًا من الفلسطينين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى