العراق يحصد مدالية ذهبية في بطولة غرب آسيا للمبارزة

العالم - العراق

وحسب ما نقلت وكالة "الانباء العراقية" أن "اللاعب يوسف قحطان تمكن من تحقيق الميدالية الذهبية في منافسات سلاح السيف العربي في اليوم الأول لبطولة غرب آسيا للمبارزة التي تجري حاليا في الأردن"، مشيرا إلى أن "البطولة شهدت مشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون 11 دولة ، هي كل من قطر والسعودية وعمان والكويت واليمن والإمارات والأردن والعراق ولبنان وسوريا والأردن".

وأضاف، أن "هذه البطولة تعد الأكبر من حيث عدد اللاعبين والدول المشاركة".

يذكر أن رئيس الاتحاد العراقي للمبارزة زياد حسن يرأس أيضاً منصب رئيس اتحاد غرب آسيا للعبة.