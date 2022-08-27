بالفيديو.. تحريض مسؤولة امريكية لتايوان للحرب ضد الصين

العالم - الامريكيتان

النائبة الجمهورية في مجلس الشيوخ مارشا بلاكبيرن، وصلت تايبه في رابعة لأعضاء في الكونغرس الأمريكي إلى هذه الجزيرة في غضون أسابيع قليلة.

بلاكبيرن العضو في لجنتي التجارة والخدمات المسلحة بالكونغرس واصفة فور هبوطها في تايبه، الصين بانها محور الشر الجديد.

وقالت النائبة الجمهورية في مجلس الشيوخ، مارشا بلاكبيرن: "حان الوقت لان تركز واشنطن على مكافاة التزام تايوان بالقسم الديمقراطية والتأكد من ان لديهم الموارد اللازمة لمحاربة الصين الشيوعية ومحور الشر الجديد وهذا هو سبب وجودي في تايوان".

واشارت المسؤولة الامريكية الى أن الزيارات الامريكية الرفيعة المستوى والمنتظمة إلى العاصمة التايوانية تعتبر سياسة أمريكية طويلة الأمد.

السفارة الصينية في واشنطن ردت على التحريض والاستفزاز الامريكي هذا وقال إن زيارة بلاكبيرن، إلى تايوان تقوض الاستقرار في المنطقة. تتزامن هذه التطورات مع تعليق الولايات المتحدة ستا وعشرين رحلة جوية كانت متجهة إلى الصين، قالت انها ردا على خطوة مماثلة اتخذتها بكين للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.

وتشهد العلاقات الصينة الامريكية توترا متصاعدا منذ زيارة رئيسة مجلس النواب الامريكي نانسي بيلوسي تايوان قبل نحو شهر في تحد مباشر للصين، تبع ذلك زيارات لاعضاء في الكونغرس وردت بكين باجراء مناورات عسكرية ضخمة في محيط تايوان التي تعتبرها الصين جزء من اراضيها. ولا يزال التوتر مستمرا في ظل اصرار الادارة الامريكية على سياسية الزيارات الاستفزازية الى تايوان.

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