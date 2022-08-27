ما وراء المقاومة الشعبية التي تستهدف القواعد الامريكية بسوريا؟

خاص بالعالم

وقال حسون في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان التطور الذي حصل منذ بداية الشهر السابع عندما بدأت عمليات المقاومة بضرب قوات الاحتلال الامريكي مباشرة من خلال استهداف قاعدة التنف الامريكية بمجموعة من الطائرات المسيرة التي ادت الى حصول اصابات بصفوف القوات الامريكية.

واوضح حسون، ان عمليات استهداف القواعد الامريكية في المنطقة الشمالية الشرقية من سوريا، وان كانت خجولة لكنها مستمرة، واخرها كان اكبر استهداف لحقل العمر النفطي الذي يعد اكبر قاعدة امريكية، بالاضافة الى اجهزة متطورة تستخدم لتسهيل عمل قوات الاحتلال الامريكية والميليشيات الكردية.

واضاف حسون، ان القوات الامريكية قامت بعمل مضاد باستهداف مواقع ادعت انها مجموعات تابعة لحرس الثورة الايراني، غير ان المقاومة الشعبية ردت على العدوان الامريكي الذي اراد من تحويل الساحة السورية الى ساحة صراع مع روسيا ومع الصين ومع ايران.

ولفت حسون الى ان هذه المقاومة الشعبية يتم رعايتها من قبل الدولة السورية بدأت تأخذ اشكالاً منظمة، ستكون مستمرة ومتصاعدة تستهدف اخراج القوات الامريكية وتحرير المنطقة الشمالية الشرقية من سوريا بشكل كامل.