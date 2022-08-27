أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم السبت 27 أغسطس 2022

العالم - إيران

- صحيفة كيهان ..

إيران ليست على عجلة من أمرها لإحياء الإتفاق النووي , فأمريكا وأوروبا تحتاجانه أكثر.

- ابتكار ..

رئيس منظمة الطاقة الذرية.. سنعود لإلتزاماتنا بالإتفاق النووي متى ماعادت أمريكا لإلتزاماتها فيه .

- جوان ..

سلاح مسيرات الجيش .. صناعة داخلية لا تتأثر بأي حظر وذات قدرات ردع عالية .

- ابرار ..

وزارة الخارجية تشجب بشدة هجمات القوات الأمريكية الأخيرة على مواقع للمقاومة بسوريا .

- سياست روز ..

الحشد الشعبي بالعراق يؤكد جهوزيته للرد على أي عدوان أمريكي على مواقعه .

- آرمان امروز ..

وزير الخارجية .. إيران في المرحلة النهائية لمسار إلغاء الحظر.

- شرق ..

هل باتت العودة للإتفاق النووي في صالة الإنتظار ؟

- آفتاب يزد ..

محافل سياسية عراقية تتحدث عن عدم وجود إتفاق وتفاهم بشأن عقد جلسة برلمانية .

_ ايران ..

هجوم بتسع قذائف صاروخية على قاعدة زليكان العسكرية التركية بشمال العراق ..

- جمهوري اسلامي ..

قيادي بحزب الله .. بأية حرب مقبلة مع الكيان الصهيوني سنهاجم عمق فلسطين المحتلة .

- قدس ..

شكوك بإدعاءات أمريكا حول قتل الظواهري .. طالبان تؤكد عدم العثور على أي جثة .

- آرمان ملي ..

رئيس روسيا البيضاء يتحدث عن تطوير قدرات مقاتلات بلاده لحمل رؤوس نووية .

أهم المقالات..

1- صحيفة "جوان" ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها ( شروط وتحفظات سوريا بشأن التطبيع مع تركيا) ..

على مدى الايام الاخيرة اطلق كبار المسؤولين الاتراك وعلى رأسهم الرئيس التركي نفسه تصريحات تعكس رغبة انقرة بالتطبيع مع دمشق. وفي ظل هذه الاجواء قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ان بلاده لا يمكنها ايلاء الثقة باولئك الذين دعموا ويدعمون الارهاب .

( ما قاله الوزير المقداد يعني أن سوريا لم تأخذ التصريحات التركية على محمل الجد ولم تقيمها كبادرة حسن نية حقيقية )

وهذا الامر طبيعي اذ ليس من المنطقي ان يتوقع احد ان ان تضع دمشق واقع دعم تركيا وعلى مدى عشر سنوات لجماعات ارهابية مسلحة بسوريا جانبا وان تنسى بليلة وضحاها واقع تدخل تركيا عسكريا بسوريا لمجرد اطلاق السيد اردوغان ووزير خارجيته لتصريحات تطبيعية. في الواقع طرح الوزير فيصل المقداد خارطة طريق لاي تحرك تركي نحو التطبيع مشترطا انسحاب القوات التركية من الاراضي السورية التي تحتلها ووقف الدعم التركي للجماعات الارهابية بشمال سوريا ووقف انقرة لتدخلها فيشؤون سوريا الداخلية وقبل اي حديث عن التطبيع .

2- صحيفة "آفتاب يزد"

في الشأن العراقي كتبت صحيفة آفتاب يزد في مقالها ( الصدر وحلم الزعامة )..

يكفي ان يتابع المرء احداث وتطورات الساحة العراقية منذ انتهاء الانتخابات قبل نحو عشرة اشهر وخاصة خلال الاسابيع الاخيرة ليتبين له واقع لعب التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر دورا رئيسيا فيها .

( إن الصدر الذي أعلن إعتزاله العمل السياسي بعد سحب نوابه من البرلمان يرفض الحوار مستخدما تحشيد الشارع كأداة ضغط)

ومؤخرا اقتحم انصاره المنطقة الخضراء والبرلمان واعتصموا داخله ثم مقابله مقابله وبعدها اعتصموا مقابل مجلس القضاء الاعلى ونظموا العديد من المظاهرات داعين لحل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة واصلاحات ويلوح الصدر باجراء تظاهرات مليونية بشكل مستمر.

في الواقع من الصعب التنبؤ بمواقف الصدر , لكن يبدو واضحا بأنه يتصرف انطلاقا من تصور كونه القائد او الزعيم المنقذ وهذا ما عبر عنه بنفسه ضمنيا بأحد خطاباته مؤخرا داعيا الشعب للاستفادة من وجوده للقضاء على الفساد حسب تعبيره .

3- صحيفة كيهان

كتبت صحيفة كيهان في تقريرها ( ألمانيا والإجراءات التقشفية بمجال الطاقة )..

العقوبات الغربية على روسيا على خلفية الحرب الاوكرانية بدأ تضغط على الاقتصاد الاوروبي بشكل نقص حاد في امدادات الغاز من روسيا , وفي هذا السياق هناك مخاوف جدية من دخول ازمة الوقود وخاصة الغاز الى مرحلة اكثر خطورة باوروبا وخاصة بالمانيا مع حلول فصل الشتاء القريب.

( إن ألمانيا أعلنت إجراءات تقشفية في إستهلاك الكهرباء والبنزين تحسبا لعدم إيجاد بدائل عن الغاز الروسي )

والاجراءات تشمل قطع مبرمج للطاقة الكهربائية وربما تخصيص حصص محددة للوقود هذا الى جانب رفع كبيرفي اسعار الطاقة بشكل عام لخفض الاستهلاك .