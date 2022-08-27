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روسيا تكشف أسباب عدم التوصل إلى توافق في مؤتمر حظر الانتشار النووي

روسيا تكشف أسباب عدم التوصل إلى توافق في مؤتمر حظر الانتشار النووي
السبت ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

قال أندريه بيلوسوف نائب رئيس وفد روسيا إلى مؤتمر معاهدة عدم الانتشار النووي إن التصريحات الكاذبة والمسيسة لبعض الوفود بشأن أوكرانيا منعت التوصل لتوافق حول البيان الختامي للمؤتمر.

العالم-روسيا

ووفقا له، جاءت بعض الوفود إلى الفعالية المذكورة، بهدف تحقيق مآرب سياسية محددة بأي ثمن كان.

وأضاف بيلوسوف: "أصبح المؤتمر رهينة سياسية لأولئك الذين سمموا النقاشات لمدة أربعة أسابيع ببياناتهم المسيسة والمتحيزة والتي لا أساس لها والكاذبة حول أوكرانيا. وبذل هؤلاء كل الجهود الممكنة لمنع المؤتمر من العمل بشكل بناء وفعال".

ووصف الدبلوماسي رغبة بعض الدول في فرض "صيغ سياسية غير مقبولة" حول أوكرانيا، بأنها "استفزاز محض" من جانب المستعدين للتضحية بسنوات عديدة من العمل المثمر لمؤتمر المراجعة واستخدام المؤتمر "لتصفية الحسابات مع روسيا، وإثارة مواضيع لا علاقة لها مباشرة بالمعاهدة".

وذكر ممثل روسيا، أن مشروع الوثيقة الختامية للمؤتمر التي لم يتم اعتمادها، لم تعكس مشكلة انهيار معاهدة الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى، وموضوع تطوير التعاون بين الدول النووية وغير النووية، وكذلك موضوع الموافقة الجماعية لدول الناتو على استخدام الأسلحة النووية.

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