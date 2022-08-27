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غضب مغربي من استقبال سعيّد لزعيم جبهة البوليساريو

السبت ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٣ بتوقيت غرينتش

مرة اخرى اثارت زيارة لزعيم جبهة البوليساريو ابراهيم غالي غضب المغرب، فردا على استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لـ'غالي' لحضور القمة الثامنة لمؤتمر تيكاد ثمانية، اعلن المغرب استدعاء سفيره لدى تونس بشكل فوري للتشاور ومقاطعة القمة اليابانية الافريقية للتنمية.

العالم – المغرب

الخارجية المغربية اعتبرت ترحيب الرئيس التونسي بما وصفته بزعيم ميليشيا انفصالية عمل خطير وموقف عدائي ومنحازا للعلاقات الاخوية بين البلدين، منتقدة ما اعتبرته انتهاك تونس لعملية الاعداد للمؤتمر.

قرارا اعربت تونس عن استغرابها الشديد منه ودعت سفيرها بالرباط للتشاور، واكدت في بيان لوزارة خارجيتها التزامها بالحياد التام في قضية الصحراء الغربية التزاما بالشرعية الدولية، موضحة ان الاتحاد الافريقي قام بتعميم مذكرة يدعو فيها كافة اعضاء الاتحاد بمن فيهم زعيم جبهة البوليساريو للمشاركة في فعاليات القمة.

ويفتح هذا الخلاف جبهة جديدة في سلسلة من النزاعات بشأن الصحراء الغربية جرت إليها بالفعل إسبانيا وألمانيا وتسببت في تصاعد تنافس إقليمي شامل بين المغرب والجزائر أكبر مساند للبوليساريو.

الا انه وعلى خلاف المرات السابقة التي تطورت فيها خلافات المغرب مع دول اخرى على خلفية قضية البوليساريو وصلت الى حد قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر، اكدت الرباط ان عدم المشاركة في القمة واستدعاء السفير لا يؤثران باي شكل من الاشكال على العلاقات القوية بين المغرب وتونس كما لا يؤثران في التزام المملكة بمصالح افريقيا.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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