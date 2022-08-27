شاهد.. إعلان حالة الطوارئ في محيط رئاسة الوزراء الليبية

العالم – ليبيا

اشتباكات وقعت وفق انباء محلية بين كتيبة تابعة لحكومة فتحي باشاغا وقوات تابعة لحكومة عبد الحميد الدبيبة في منطقتي باب بن غشير، وشارعي النصر والزاوية وسط طرابلس واندلعت ليل الجمعة حيث استمرت لساعات استُخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف وسُمع دويها في نواحي متعددة من المدينة.

وفيما اعلنت سلطات العاصمة حالة الطوارئ في محيط رئاسة الوزراء، نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر إغلاق قوات تابعة لحكومة الدبيبة الطريق الساحلي بسواتر ترابية فيما تواترت أنباء عن أن سبب إغلاق الطريق يعود للاحتياط من قوات تتبع حكومة باشاغا قد تتحرك من مصراتة نحو طرابلس فجراً.

كما أظهرت مقاطع مصورة اغلاق طرق وسط تحليق طائرات مسيرة على مسافة منخفضة فوق طرابلس.

ومنذ الخميس يشهد محيط العاصمة حالة تحشيد غير مسبوقة بين الكتائب الموالية للدبيبة والتشكيلات المسلحة التابعة لباشاغا وسط مساعٍ للوساطة بين الطرفين، والدفع نحو محادثات غير مباشرة لتفادي الانزلاق إلى الحرب.

ومنذ مارس/ اذار الماضي تسود مخاوف من حرب وشيكة بسبب الخلاف السياسي الدائر بين حكومة باشاغا المكلفة من البرلمان والتي تطالب باستلام مهامها، وحكومة الدبيبة التي تؤكد استمرارها حتى اجراء انتخابات وترفض تسليم السلطة إلا لجهة منتخبة.

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