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الرئيس العراقي: البلد يمر بظرف دقيق وحساس وتحديات جسيمة

السبت ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٦ بتوقيت غرينتش

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