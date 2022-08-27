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الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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وزارة الصحة اليمنية: تحالف العدوان يمنع ادخال معدات طبية حيوية ما أدى إلى عزوف شركات دولية عن توريد الأدوية الى اليمن نتيجة للحصار
وزارة الصحة اليمنية: توفي خلال 8 سنوات من الحصار المستمر على اليمن 40320 إمرأة حاملا و 103680 طفلا
وزارة الصحة اليمنية: الحصار والقصف المكثف بأسلحة محرمة تسبب بارتفاع نسب التشوهات الخلقية والإسقاط للأجنة بمعدلات كبيرة
وزارة الصحة اليمنية: الحصار تسبب برفع معدلات سوء التغذية الحاد إلى أكثر من 632 ألف طفل دون سن الخامسة و 1.5 مليون امرأة حامل ومرضع
رئيس مجلس النواب العراقي: من الضروري أن يجلس الأطراف على طاولة الحوار وتشكيل انتخابات مبكرة لحل الأزمة الراهنة ضرورة ملحة
رئيس الوزراء العراقي: مبادرة الحوار الوطني الطريق السليم لحل الأزمة
رئيس الوزراء العراقي: الجميع يتحمل المسؤولية في التوصل لحلول للأزمة
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي: أن تبقى الأزمات السياسية بلا حلول هو أمر غير معقول
الرئيس العراقي: لابد أن ينتصر خيار الحوار مهما تبلغ درجة الأزمة والخلافات
الرئيس العراقي: التعثر السياسي الراهن في إنجاز الاستحقاقات الوطنية الدستورية بعد مضي عشرة أشهر على إجراء الانتخابات هو امر غير مقبول
الرئيس العراقي: لابد أن ينتصر خيار الحوار مهما تبلغ درجة الأزمة والخلافات
السبت ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٠ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.