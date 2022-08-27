السبت ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢
٠٨:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي: أن تبقى الأزمات السياسية بلا حلول هو أمر غير معقول

السبت ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:١١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. مراسلة العالم: تونس تبرر استقبال رئيس جبهة البوليساريو بحسن الضيافة

الرئيس العراقي: لابد أن ينتصر خيار الحوار مهما تبلغ درجة الأزمة والخلافات

بالفيديو.. مقتل اربعة ارهابيين في ديالى شرق العراق

مكتب الإرشاد بشبوة يدين تدمير مرتزقة الإمارات للمعالم الإسلامية والتاريخية

نائب لبناني: الثروة الغازية والنفطية في البحر أهم أبواب الفرج

شاهد بالفيديو... مراسل العالم: القوات التركية تقصف ريف حلب الشمالي