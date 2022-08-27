مراسلة العالم: تونس تبرر استقبال رئيس جبهة البوليساريو بحسن الضيافة

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واضافت ان هكذا قد يعكس موقفا سياسيا باعتبار ما حدث من ارتفاع مستوى التنسيق بين السلطات التونسية والسلطات الجزائرية فقد يقرأ هذا على انه تماهيا وانحيازا للموقف الجزائري من قضية الصحراء الغربية.

لكن اكدت تونس مرارا انها تلتزم رسميا بموقف الحياد التام من موقف نزاع الصحراء الغربية تعتبر نفسها غير معنية به بشكل مباشر الا من خلال اي مجهودات تساهم في تقريب وجهات النظر.

فيما موكب الاستقبال الذي خص به زعيم جبهة البوليساريو قد حذف من الصفحة الرسمية للرئاسة بعد وقوع هذا الجدل وتحول الى ما يشبه ازمة دبلوماسية بين البلدين.

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