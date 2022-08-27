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تهنئة من جبهة العمل الاسلامي الى الامين العام لحزب الله

تهنئة من جبهة العمل الاسلامي الى الامين العام لحزب الله
السبت ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٥ بتوقيت غرينتش

ابرق المنسق العام لجبهة العمل الإسلامي الشيخ زهير الجعيد إلى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، مهنئنا بذكرى مرور أربعين عاما على تأسيس الحزب.

العالم - لبنان

وقال الشيخ زهير الجعيد هذا الخط الإسلامي المتمثل بالإمام الخميني آمنا به وتمسكنا بنهجه المقاوم واعتبرنا أن المقاومة هي الطريق الوحيد للعز والشرف والكرامة والسؤدد وتحرير كل أرضنا المحتلة في لبنان والمنطقة.

وتوجه الى السيد حسن: يا من تحملت الأمانة واستلمت الراية الحقة والمحقة من سلفكم الراحل سماحة السيد الشهيد عباس الموسوي فكنتم خير خلف لخير سلف، وكنتم الرمز لكل العاملين في الحقل الإسلامي المقاوم بمختلف أشكاله وأنواعه وألوانه.

وختم: سنفعل دورنا لكي نحقق معكم طموحات الدكتور فتحي يكن وطموحاتنا بأن نكون نحن الجناح الثاني لهذا الطائر المارد العملاق الذي لكم الشرف اليوم في قيادة تحلقه نحو مرقى العز والفلاح والكرامة ونحو تحرير فلسطين كاملة والنصر والفتح المبين.

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