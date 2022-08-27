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شاهد بالفيديو.. ماالذي يجب على المجاهد؟

السبت ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٣ بتوقيت غرينتش

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو للسيد بدر الدين امير الدين الحوثي الراحل، من أبرز علماء الزيدية في اليمن،الذي يتحدث فيه عن أهم الشروط التى يجب على المجاهد..

العالم-اليمن

و الیکم أبرز ما قاله في هذا المجال...

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شاهد بالفيديو.. ماالذي يجب على المجاهد؟

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