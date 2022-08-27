بالأرقام...الكشف عن اثار العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن

العالم-الیمن

وأوضحت الوزارة في مؤتمر صحفي عُقد اليوم، حول اثار العدوان والحصار وتبعاته على القطاع الصحي للعام الثامن أن عدد الضحايا المدنيين حتى اليوم بلغ 47081 مواطنا، منهم 15483 شهيداً، و 31598 جريحاً.. مؤكدة أن 25 في المائة من الضحايا المدنيين اطفال ونساء.

وأضافت أن تحالف العدوان الغاشم دمر 162 مرفقا صحيا بشكل كامل، و375 بشكل جزئي واخرجها عن العمل.. مشيرة إلى استشهد 66 من الكوادر الطبية بالقصف المباشر من قبل تحالف العدوان، كما تم تدمير 70 سيارة اسعاف.

وأشارت الوزارة إلى أن الحصار تسبب برفع معدلات سوء التغذية الحاد الى اكثر من 632 الف طفل دون سن الخامسة و 1.5 مليون امرأه حامل ومرضعة، كما تسبب الحصار والقصف المكثف بأسلحة محرمة الى ارتفاع نسب التشوهات الخلقية والاسقاط للأجنة بمعدل 350 الف حالة إسقاط و 12 الف حالة تشوه.

ولفتت وزارة الصحة إلى أن الحصار تسبب برفع نسب المواليد الخدج الى 8% مقارنة بالوضع قبيل العدوان وبمعدل 22599 حالة سنويا، كما توفيت خلال 8 سنوات من الحصار المستمر على اليمن 40320 امرأة حامل، و 103680 طفلا.

وأكدت أن الحصار الجائر على اليمن تسبب في زيادة اعداد المصابين بالأورام بنسبة 50 % عن المعدل بداية العدوان في 2015م وبلغت 46204 حالة خلال العام 2021م.

وبينت وزارة الصحة أن تحالف العدوان يمنع ادخال معدات طبية حيوية وعزفت شركات دولية عن توريد الادوية الى اليمن نتيجة للحصار.. موضحة أن شحنات مساعدات انتهت نتيجة بقائها في جيبوتي كمحطة قسرية لمرور المساعدات الى اليمن.

وأوضحت أن الفتح المحدود لمطار صنعاء وميناء الحديدة في ظل الهدنة لا يفي بأدنى احتياجات القطاع الصحي وحاجة المرض.. مؤكدة أن تحالف العدوان يواصل قطع رواتب كوادر وموظفي القطاع الصحي.

وأكد وزارة الصحة أن رفع الحصار ووقف العدوان نهائيا هو الخطوة الأولى والصحيحة لمعالجة الازمة الانسانية في اليمن.