طبيبة روسية تحذر من منتج مشهور يسبب الصداع

العالم - منوعات

وبحسب وكالة سبوتنيك فقد أضافت الطبيبة قائلةً: للجبن خصائص إيجابية وسلبية فهو مصدر للكالسيوم والبروتينات والدهون. ومع ذلك، يمكن أن يصبح الكثير من الناس مدمنين على الجبن.

وفقا للخبيرة، فإن الجبن الناضج يسبب الصداع بسبب محتوى التيرامين. توجد هذه المادة بكميات زائدة في الجبن الأزرق والشيدر والبارميزان والموزاريلا. بالإضافة إلى ذلك، يوجد في المكسرات والأفوكادو والزيتون.

بالإضافة إلى الصداع، يمكن أن يسبب الجبن خفقان القلب، والتعرق، وآلام الصدر، ورعاش الأطراف، وما إلى ذلك. كما حذرت الطبيبة من أنه نظرًا لمحتوى الدهون في المنتج، لا ينبغي إعطاؤه للحيوانات الأليفة.