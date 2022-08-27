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الحركة الأسيرة الفلسطينية: اعتبارا من يوم غد الاحد سيتم الدخول في مرحلة حل التنظيم بسجون الاحتلال وستستمر دون توقف حتى تحقيق مطالبنا

السبت ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ١١:١٩ بتوقيت غرينتش

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