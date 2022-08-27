السبت ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢
٠١:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الجهاد الإسلامي: احتجاز جثامين الشهداء جريمة حرب تستوجب حراكاً حقيقياً

الجهاد الإسلامي: احتجاز جثامين الشهداء جريمة حرب تستوجب حراكاً حقيقياً
السبت ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين المحتلة اليوم السبت، أن "استمرار احتجاز جثامين الشهداء يعبر عن جريمة حرب حقيقية وبشعة بحق أسرانا وشهدائنا، ومحاولة يائسة لكسر إرادة شعبنا والنيل من صبر وصمود عوائل الشهداء الكرام".

العالم- فلسطين

واعتبر طارق عز الدين، المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية، أن "هذه السياسة العدوانية بحق جثامين الشهداء واحتجازهم، تمثل انتهاكاً صارخاً لكل القيم الإنسانية والقوانين الدولية، حيث لا تزال قوات الاحتلال تحتجز جثامين 104 في الثلاجات منذ عام 2015م، و235 شهيداً في مقابر الأرقام منذ عام 1967م."

ودعا عز الدين "جماهير شعبنا إلى تفعيل الحراك الوطني للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء الأطهار، وضرورة تشكيل حالة ضغط على المستويات الرسمية والشعبية، من أجل الاستجابة لهذه الحقوق المشروعة".

وطالب، "كل المؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية لفضح انتهاكات الاحتلال ومعاقبته على جريمته بحق جثامين الشهداء وانتهاك حرمتهم، والخروج من حالة الصمت إزاء هذه الجرائم المتواصلة".

روابط ذات صلة

قادة حماس والجهاد يشكرون إيران ويؤكدون أن القدس عاصمة فلسطين الأبدية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اشتية يطالب بالإفراج الفوري عن جثامين الشهداء

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 27-08-2022

باكستان.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة إلى930 قتيلاً

امير عبداللهيان يغادر زنجبار عائدا الى طهران

الحركة الأسيرة: الدخول في مرحلة حل التنظيم بسجون الاحتلال اعتبارا من الاحد

الجهاد الإسلامي: احتجاز جثامين الشهداء جريمة حرب تستوجب حراكاً حقيقياً