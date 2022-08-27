ماوراء اندلاع الاشتباكات المسلحة في طرابلس بصورة مفاجئة

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم خلال تغطية لإستمرار الإشتباكات المسلحة في العاصمة طرابلس وسقوط قتلى وجرحى، أشار شحاد الى أن طرابلس تشكل هدفا كبيرا جدا لحكومة الدبيبة وحكومة باشاغا منوها الى أن احتدام الامور في العاصمة طرابلس ربما يهدف للسيطرة عليها.

واعتبر شحاد ان عودة رئيس المجلس الرئاسي الليبي من تونس ربما ستغير شيئا من الوضع مشيرا الى ان هناك دول فاعلة في الملف والازمة الليبية.

ولفت شحاد الى أن الدور السلبي للقوى الاجنبية ربما لن يكون علنيا منوها الى أن الاخطار الحقيقية الناجمة عن الاشتباكات المسلحة تهدد المدنيين العزل.

هذا وشهد وسط العاصمة الليبية طرابلس مواجهات مسلحة بين قوات جهاز دعم الاستقرار وقوات الكتيبة 777 بقيادة هيثم التاجوري، على خلفية سيطرة جهاز دعم الاستقرار على مقر تابع للكتيبة 92 المحسوبة على التاجوري وذلك بحسب مصادر ليبية.

وقال النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا : ما يجري هو اقتتال بين مجموعات مسلحة كلها تابعة لحكومة الدبيبة.

واضاف: الاشتباكات الجارية في طرابلس لا علاقة لها بالمشهد السياسي

هذا وقالت وسائل إعلام ليبية: إن اشتباكات مسلحة وقعت قرب جسر ال17 غرب طرابلس بين قوات داعمة للدبيبة وأخرى لباشاغا.

وأضافت: أرتال عسكرية موالية لحكومة باشاغا تتحرك من مصراته إلى العاصمة طرابلس

وذكرت المصادر أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 7 أشخاص على الأقل وعدد من الجرحى، بعضهم في حالة حرجة، فيما قال عميد بلدية العاصمة الليبية إن الاشتباكات ما تزال مستمرة حتى اللحظة، مشيرا إلى أن الوضع مأساوي في مناطق عدة بطرابلس.

كما أعلنت رئاسة جامعة طرابلس تعليق الدراسة والامتحانات بسبب الاشتباكات.

من جانبها قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا: نحن قلقون إزاء الاشتباكات والقصف العشوائي في الأحياء المأهولة بالسكان في طرابلس

وقال المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي إنهم يتلقون بلاغات عديدة لعائلات محاصرة داخل مناطق الاشتباكات في طرابلس، موضحا أنهم يتوقعون وجود عشرات الإصابات في مناطق الاشتباكات.

وناشد الناطق باسم مركز طب الطوارئ في تصريح أطراف الاشتباكات وقف إطلاق النار وتوفير ممرات آمنة من أجل إسعاف وإجلاء الجرحى.

وتمكنت فرق الإسعاف تمكنت من إجلاء بعض الجرحى العالقين منذ الفجر في مناطق الاشتباكات بالعاصمة الليبية.

وحمّلت بلدية طرابلس – المركز كلا من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي وحكومتي الدبيبة وباشاغا مسؤولية تردي الأوضاع.

من جانبها، دانت حكومة الوحدة الوطنية ما يشهده وسط طرابلس من اشتباكات عنيفة في أحياء مكتظة بالسكان والمدنيين، قائلة إن ما يحدث هو مشهد يعيد للأذهان الحروب السابقة وما خلفته من مآس.

وأضافت حكومة الوحدة بالقول "نستهجن ما حدث من غدر وخيانة بعد أن كنا نخوض مفاوضات لتجنيب العاصمة الدماء".

كما كشفت أن "الطرف الممثل لفتحي باشاغا قد تهرب في آخر لحظة بعد وجود مؤشرات إيجابية نحو الحل السلمي".

من جهتها، نفت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب ما جاء في بيان حكومة الوحدة الوطنية بخصوص رفض أي مفاوضات معها، قائلة إن باشاغا رحب بكل المبادرات المحلية والدولية لحل الأزمة.

وتابعت بالقول "محاولات حل أزمة انتقال السلطة لم تلق استجابة من الحكومة منتهية الولاية"، قبل أن تضيف "اتضح جليا للجميع تعنت وتشبث الحكومة منتهية الولاية ورئيسها بالسلطة".

ونشرت مواقع تواصل اجتماعي مقاطع فيديو تظهر تبادل النيران في منطقتي "باب بن غشير" و"شارع الزاوية" وسط المدينة، واحتراق سيارات في أحد الأحياء.

وتشهد أطراف العاصمة الليبية طرابلس منذ أيام تحشيدات عسكرية لقوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وأخرى لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، وفق مصدر عسكري.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومتين، الأولى حكومة باشاغا التي كلفها البرلمان، والثانية حكومة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.

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