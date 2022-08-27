السبت ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢
٠٥:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

مشاركة البوليساريو في لجنة طوكيو بتونس تثير استياء المغرب

السبت ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

الخلاف الدبلوماسي بين تونس والمغرب بشأن استقبال الرئيس قيس سعيد لزعيم جبهة البوليساريو المشارك في القمة الأفريقية اليابانية بتونس، تطور من تراشق بالبيانات إلى استدعاء كلا البلدين سفيريهما للتشاور وسط مخاوف من تحوله إلى أزمة دبلوماسية بين البلدين.

العالم - مراسلون

مخاوف قلل محللون من شأنها مرجحين ان تتم محاصرة هذه الخلافات قريبا ضمن اطر عربية وافريقية.

الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا تعتبر اول تظاهرة دولية تنظمها تونس منذ إعلان الرئيس قيس سعيد الإجراءات الاستثنائية ثم تمكنه لاحقا من إقرار دستور جديد للبلاد ليتحول الرهان الرسمي للسلطات من سياسي صرف إلى اقتصادي واجتماعي.

أكثر من خمسين دولة افريقية تشارك في أشغال ندوة طوكيو الدولية للتنمية إضافة إلى هيئات مالية دولية ينتظر ان تتوصل المحادثات بينها وبين السلطات التونسية إلى توفير موارد مالية اضافية للاستثمار في عدة قطاعات.

تتواصل أشغال القمة الأفريقية اليابانية ليومين متتاليين لتتم لاحقا متابعة نتائجها.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

مراسلة العالم: تونس تبرر استقبالها المثير للجدل لرئيس جبهة البوليساريو

غضب مغربي من استقبال سعيّد لزعيم جبهة البوليساريو

تونس ترد على بيان المغرب وتستدعي سفيرها من الرباط

المغرب يستدعي سفيره في تونس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بعد استقبال زعيم البوليساريو.. المغرب يعتبر أن رد فعل تونس سيعمق الأزمة الثنائية

"قسد" تحاصر عدة قرى وبلدات بريف ديرالزور

الحوثي يحسم أمر مزاعم تعرض اليمن لقصف "إسرائيلي" ويكشف أسلحة ردع

الاعتقالات الإسرائيلية في الضفة محاولة لخنق الفلسطينيين

إصابة مستوطِنة في"كوخاف يعكوف"بإطلاق نار من مخيم قلنديا

وزير الداخلية الايراني: سلامة وصحة زوار الأربعين قضية مهمة