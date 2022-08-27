مشاركة البوليساريو في لجنة طوكيو بتونس تثير استياء المغرب

العالم - مراسلون

مخاوف قلل محللون من شأنها مرجحين ان تتم محاصرة هذه الخلافات قريبا ضمن اطر عربية وافريقية.

الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا تعتبر اول تظاهرة دولية تنظمها تونس منذ إعلان الرئيس قيس سعيد الإجراءات الاستثنائية ثم تمكنه لاحقا من إقرار دستور جديد للبلاد ليتحول الرهان الرسمي للسلطات من سياسي صرف إلى اقتصادي واجتماعي.

أكثر من خمسين دولة افريقية تشارك في أشغال ندوة طوكيو الدولية للتنمية إضافة إلى هيئات مالية دولية ينتظر ان تتوصل المحادثات بينها وبين السلطات التونسية إلى توفير موارد مالية اضافية للاستثمار في عدة قطاعات.

تتواصل أشغال القمة الأفريقية اليابانية ليومين متتاليين لتتم لاحقا متابعة نتائجها.

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