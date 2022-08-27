السبت ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢
١٢:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها تقصف محيط مدينة الباب شرق حلب في سوريا بالقذائف الصاروخية

السبت ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٣١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

'العتمة الامريكية' في سوريا.. من سرقة النفط والقمح الى ضرب الكهرباء!

لليوم الـ168.. عواودة يواصل إضرابه وسط تدهور خطير على وضعه الصحي

3 قتلى وعشرات الجرحى في اشتباكات متواصلة بقلب طرابلس الليبية

إصابتان بالرصاص وعشرات حالات الاختناق خلال مواجهات غرب نابلس

بالفيديو.. في قطاع غزة المحاصر يحرقون البلاستيك لاستخراج الوقود

"جبارين": نبذل وسعنا للإفراج عن الأسرى