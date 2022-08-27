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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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إستمرار الإشتباكات المسلحة في العاصمة طرابلس وسقوط قتلى وجرحى
وزارة الصحة بحكومة الوحدة الليبية تعلن تلقيها نداءات استغاثة من مواطنين عالقين في مناطق الاشتباكات، يطلبون توفير ممرات آمنة لهم للخروج
البعثة الأممية في ليبيا تدعو لوقف الأعمال العدائية فورا وتذكر جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحماية المدنيين والمنشآت المدنية
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي يقطع زيارته لتونس ويعود إلى العاصمة طرابلس مع استمرار الاشتباكات المسلحة في عدد من مناطقها
السيد مقتدى الصدر يبدي استعداده لتوقيع اتفاقية بعدم اشتراك الأحزاب والشخصيات المشاركة بالعملية السياسية منذ 2003 بما فيها التيار الصدري
مصدر طبي ليبي: 7 قتلى و31 جريحا جراء الاشتباكات في العاصمة طرابلس
مصدر طبي ليبي يؤكد عدم امكانية إجلاء الجرحى بسبب استمرار الاشتباكات في طرابلس
مصدر طبي ليبي يؤكد عدم امكانية إجلاء الجرحى بسبب استمرار الاشتباكات في طرابلس
مصدر طبي ليبي: 7 قتلى و31 جريحا جراء الاشتباكات في العاصمة طرابلس
مراسل العالم: القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها تقصف محيط مدينة الباب شرق حلب في سوريا بالقذائف الصاروخية
السيد مقتدى الصدر يبدي استعداده لتوقيع اتفاقية بعدم اشتراك الأحزاب والشخصيات المشاركة بالعملية السياسية منذ 2003 بما فيها التيار الصدري
السبت ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٢٧ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.