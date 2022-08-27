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السيد مقتدى الصدر يبدي استعداده لتوقيع اتفاقية بعدم اشتراك الأحزاب والشخصيات المشاركة بالعملية السياسية منذ 2003 بما فيها التيار الصدري

السبت ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٢٧ بتوقيت غرينتش

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