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رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي يقطع زيارته لتونس ويعود إلى العاصمة طرابلس مع استمرار الاشتباكات المسلحة في عدد من مناطقها

السبت ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش

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