هنية يعزي بوفاة رئيس الجماعة الإسلامية الأسبق بالهند

العالم - فلسطين

وفق بيان لـ"حماس"، قدم هنية التعازي، اليوم السبت، للحسيني، ولعموم الجماعة الإسلامية في الهند، ولمسلمي جمهورية الهند وعلمائها، بوفاة العمري خلال تلقيه العلاج في دلهي.

واستحضر هنية تاريخ العمري ومواقفه، مبينًا أنه كان "علماً من الأعلام العاملين لنصرة الحق والدين، ومناصرًا دائمًا للقضية الفلسطينية".

وأضاف هنية أن العمري "كان مدافعًا عن المسجد الأقصى، كما كان له دور كبير في الأعمال الخيرية والإنسانية في الهند وخارجها".

يذكر أن مجلس شورى الجماعة الإسلامية في الهند انتخب العمري عام 2007 أميرًا للجماعة، لدورة مدتها أربع سنوات، ثم أعيد انتخابه في2011، ثم في 2015.

وللعمري عدة مؤلفات باللغة الأردية، منها "المعروف والمنكر"، "تصور خدمة الخلق في الإسلام".