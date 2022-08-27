النائب الأول للرئيس الإيراني يتفقد معبر شلمجة الحدودي

العالم - ايران

وبحسب وكالة أنباء فارس من خرمشهر فإن محمد مخبر دزفولي ، النائب الأول للرئيس ، قام في مستهل جولته التفقدية في معبر شلمجه الحدودي باحياء ذكر شهداء سنوات الدفاع المقدس (الحرب التي فرضها صدام على الجمهورية الاسلامية الايرانية) .

كما تفقد النائب الأول لرئيس الجمهورية ، طريقة إقامة موكب تقديم الخدمات في معبر شلمجة الحدودي.

وقال النائب الاول لرئيس الجمهورية "محمد مخبر"، ان مسؤولي البلاد يواصلون العمل على تنفيذ ايعاز "اية الله رئيسي" حول توفير ظروف امنة وسلسة لزوار الاربعين.

واضاف "مخبر"، ان الحكومة اتخذت اجراءات لازمة بهدف تسهيل ظروف الزوار في جهتي المعابر الحدودية، مضافا الى تاسيس منافذ حدودية جديدة.

وتابع، هناك منافذ حدودية اخرى، مثل معبر مهران الحدودي (بمحافظة ايلام –غرب)، التي تتمتع بامكانيات جيدة وقد تمت ازالة المشاكل المتعلقة بالطرق ومواقف السيارات والمياه فيها.

واعتبر النائب الاول لرئيس الجمهورية، ان مراسم احياء ذكرى اربعينية استشهاد الامام الحسين (ع) وانصاره، مناسبة شعبية بامتياز، وعليه يجب ان تقام سنويا بحضور جماهيري فاعل؛ مردفا ان حكومة الجمهورية الاسلامية تداب في هذا السياق على توفير ظروف سلسة وامنة للزوار.

وتوقع مخبر بان تسجل 6 معابر حدودية ايرانية مع العراق، عبور 5 ملايين زائر او مايزيد للمشاركة في مراسم الاربعين هذا العام.