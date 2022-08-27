وزير العدل الايراني يؤكد على نقل المسجونيين الايرانيين من السجون التركية

العالم - ايران

ولدى استقباله شريف مالكوتش رئيس مكتب "أمين المظالم" (الامبودزمان) في تركيا والوفد المرافق له، قال امير حسين رحيمي: كان ومازال لدى تركيا وايران منذ القدم اواصر واسعة في مختلف الجوانب بما فيها الثقافية والتاريخية و...

وأكد أن الجمهورية الاسلامية الايرانية بصدد تعزيز العلاقات الشاملة السياسية والاقتصادية والاجتماعية و... مع الدول وخاصة دول الجوار، مضيفا: من المؤكد أنه كلما كانت العلاقات أقوى فإنها ستؤدي الى فوائد أكبر بالنسبة لشعبي البلدين.

وفي جانب آخر من حديثه، بيّن وزير العدل الايراني أن علينا ان نستلهم الدروس من رسالتنا الدينية التي تعارض الحرب وقتل البشر، وقال: علينا ان نبذل جهودنا بأن لا تدخل الدول وخاصة الدول الاسلامية في حرب فيما بينها.

وأشار الى التعاون بين ايران وتركيا وروسيا لإرساء السلام في روسيا، وقال: رغم ان الدول الاسلامية غنية من حيث موارد العلوم الانسانية، ولكن لم تجر في هذا المجال دراسات أكاديمية بشكل جيد على هذا الموضوع، إذ يزعم الغربيون أن حقوق الانسان مرتبطة بهم، ويثيرون المشكلات بين الدول الاسلامية بسبب قضايا جزئية، فيما هم يتابعون امورا اخرى، ولذلك من الضرورية ان نتناول القضايا الاساسية.

وأشار رحيمي الى عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية بين ايران وتركيا، ودعا الى بذل مزيد من الاهتمام بمضمون هذه المعاهدات والاتفاقيات.

كما طالب وزير العدل باتخاذ تدابير خاصة لنقل المسجونين الايرانيين في السجون التركية، وطلب من الوفد التركي متابعة هذا الموضوع لدى وزير العدل التركي، ووعد بالمقابل ان تتعاون ايران لنقل المسجونين الاتراك الموجودين في السجون الايرانيين.

من جانبه، وضمن تقديره وشكره لمنظمة التفتيش العام لتسهيلها زيارته والوفد المرافق له الى ايران، أشار شريف مالكوتش رئيس مكتب "امين المظالم" في تركيا الى الاواصر الوثيقة بين ايران وتركيا، وأكد أن التعاون بين ايران وتركيا يؤدي الى الاستقرار في المنطقة.

وتعليقا على طلب وزير العدل الايراني بنقل المسجونين الايرانيين من السجون التركية الى ايران، قال مالكوتش انه سيلتقي مع وزير العدل التركي وسيناقش معه طلب وزير العدل الايراني، وسيطلب من الوزير التركي الإسراع في هذا الموضوع.