تونس والمغرب، أزمة عابرة أم بوادر عقدة عربية جديدة؟.. اشتباكات في طرابلس، ليبيا تدخل من جديد في نفق مظلم

العالم - بانوراما

ووصف المغرب الخطوة التونسية بالعدائية والعمل الخطير غير المسبوق. وردت تونس بالمثل واستدعت سفيرها، وبررت بأن رئيس المفوضية الإفريقية، هو من وجه دعوة فردية لغالي لحضور القمة.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: استمرار الاشتباكات المسحلة في بعض مناطق العاصمة الليبية طرابلس بين تشكيلات محلية مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وتعليق الدراسة في جامعة طرابلس.

وتم إعلان حالة الطوارئ بمحيط مقر رئاسة الوزراء وسط انتشار كثيف لآليات عسكرية. وقالت مصادر محلية، إن وحدات جهاز الدعم والاستقرار بالمنطقة الغربية وكتيبة 'خمسة وخمسين مشاة' تحشد قواتها غرب العاصمة تمهيدا لاقتحامها.



يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.