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وزارة الدفاع الايرانية تزيح الستار عن منظومة الشهيد السليماني للدفاع الجوي النقطوي لتحديد وتدمير الاهداف في ارتفاع منخفض وحماية العوامات

السبت ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

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