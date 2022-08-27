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مصادر عبرية: إصابة امراة اسرائيلية في مستوطنة "كوخاف يعكوف" قرب القدس بإطلاق نار مصدره مخيم قلنديا

السبت ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

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إصابة مستوطِنة في"كوخاف يعكوف"بإطلاق نار من مخيم قلنديا