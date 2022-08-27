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وزارة الصحة الليبية تعلن سقوط 12 قتيلا و87 جريحا على الاقل في الاشتباكات المتواصلة بالعاصمة طرابلس

السبت ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

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