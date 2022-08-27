الحوثي يحسم أمر مزاعم تعرض اليمن لقصف "إسرائيلي" ويكشف أسلحة ردع

العالم- اليمن

وقال الحوثي في لقاء مع قناة الميادين إن " إستمرار التحالف بالخروقات، لن يثنينا على الإطلاق عن أن نكون حاضرين للمعركة الكبيرة، وللانتصار، والأخد بالثأر للشعب اليمني والأمة العربية الإسلامية".

وتابع "إذا لم يكن هناك عزيمة صحيحة في فك العدوان والحصار فإن المعركة ستستمر، ونحن لا نأبه بأي تهديد"، مضيفا " قبولنا بالهدنة جاء لأننا لا نريد الاستمرار في الحرب، لكن إذا استمروا في اعتداءاتهم فلن نقف مكتوفي الأيدي".

وفيما يتعلق بقبول صنعاء بتمديد الهدنة لفترة ثالثة وفق الشروط الراهنة، أوضح الحوثي أن "القرارات الأخيرة لا زالت تدرس".

ونفى عضو السياسي الأعلى، ما نقلته وسائل إعلام عبرية بخصوص استهداف قوات الاحتلال موقعاً في اليمن خلال معركة "وحدة الساحات"، مؤكدا أنها تسريبات إعلامية غير صحيحة.