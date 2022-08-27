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جهاز الإسعاف الليبي يعلن الطوارئ القصوى بمكاتبه في طرابلس وضواحيها، ويحذر المواطنين من الخروج والوقوف بالشرفات وقرب النوافذ

السبت ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

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