اليابان تعلن دعم إفريقيا بـ30 مليار دولار وتمنح تونس 100 مليون دولار

العالم - تونس

وانطلقت، اليوم السبت، القمة التي تستمر يومين، بمشاركة مسؤولين ورجال أعمال ومنظمات دولية وقادة من 48 دولة، بينهم الرئيسين التونسي قيس سعيد، والسنغالي ماكي سال.

وقال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو، في كلمة عن بعد خلال فعاليات القمة، إن ” القطاع العام والخاص في اليابان سيعمل على تقديم (دعم للدول الإفريقية) حوالي 30 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة”.

وأضاف أن “هذا الدعم الذي يمتد على الثلاث سنوات القادمة يهم مجالات عدة من بينها النمو الأخضر والصحة والتعليم والموارد البشرية والزراعة والتشجيع على الاستثمار خاصة بالنسبة للشركات الناشئة”.

وأفاد بأن بلاده “تريد أن تكون شريكا لإفريقيا تنمو معها سويا وتعمل معها على تجاوز التحديات”.

وأردف: “اليابان ستعتمد على مقاربة خاصة بها مع التركيز على الإنسان أو الموارد البشرية لتحقيق مجتمع إفريقي مرن ومتين”.

وقال الرئيس التونسي سعيد خلال الكلمة الافتتاحية للقمة، إنها ستبحث “السبل التي تمكّن الشعوب الإفريقية من تحقيق آمالها وتطلعاتها وأحلامها”.

وقمة “تيكاد” هو ملتقى متعدد الأطراف يضم اليابان والبلدان الإفريقية والمنظمات الدولية، والبلدان الشريكة في التنمية والمؤسسات، حيث ينتظر خلالها عرض 82 مشروعًا بقيمة تبلغ 2.7 مليار دولار.

ويشارك بالقمة 300 رجل أعمال، 100 منهم من اليابان يمثلون 50 أكبر مؤسسة اقتصادية يابانية وعالمية و100 رجل أعمال أفارقة و100 رجل أعمال تونسي.

ومن بين المشاركين أيضا وفد عن البنك الإفريقي للتنمية ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدّولي والاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة.

ومنذ 1993، بادرت اليابان بتنظيم مؤتمر “تيكاد” بهدف تسريع الحوار السياسي بين مختلف القادة الأفارقة وشركاء التنمية، حول التحديات التي تجابه القارة.

وكشف مصدر من وزارة الخارجية التونسية عن أن اليابان وافقت على منح تونس 100 مليون دولار لمساعدتها في الحد من آثار جائحة كورونا.

وقال المصدر ، لوكالة تونس أفريقيا للأنباء ، إن التمويل سيوجه للاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية من جائحة كوفيد.19

وجاء الاتفاق على هذا التمويل في لقاء وزير الخارجية الياباني مع وزير الخارجية التونسي أمس الجمعة والذي شهد أيضا الإمضاء على اتفاقيات تعاون.

وتشمل تلك الاتفاقيات مجالات التعاون الفني والبيئة والاستثمار ومنع الإزدواج الضريبي.

وتحتضن تونس اليوم وغدا مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية في أفريقيا (تيكاد8).

وتعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في افتتاح المؤتمر اليوم السبت بضخ 30مليار دولار للتنمية في أفريقيا على مدار السنوات الثلاث المقبلة، مع التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز نمو الجودة في قارة تمارس فيها الصين وروسيا نفوذهما.