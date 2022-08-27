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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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متحدث الخارجية الايرانية: زيارة وزير الخارجية الناجحة الى عدة بلدان افريقية تبشر بقفزة نوعية جديدة في علاقات ايران البناءة مع افريقيا
متحدث الخارجية الايرانية: زيارة وزير الخارجية اميرعبداللهيان الناجحة الى عدة بلدان افريقية تبشر بقفزة نوعية جديدة في العلاقات البناءة بين الطرفين
متحدث الخارجية الايرانية: من اولويات سياسة ايران الخارجية الاهتمام بالقارة الافريقية على اساس الاحترام والمصالح المتبادلة
وزارة الصحة الليبية تدعو طرفي النزاع إلى السماح لفرق الطوارئ بإنقاذ المواطنين المتواجدين في مناطق الاشتباكات
وزارة الصحة الليبية تعلن ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الاشتباكات في طرابلس إلى 13 قتيلا و95 جريحا
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تدين المواجهات المسلحة في طرابلس وتعتبرها تهديدا وخطرا كبيرين على سلامة المدنيين وأمنهم وممتلكاتهم
البعثة الأممية تدعو للوقف الفوري للقتال بطرابلس وتطالب كافة الأطراف بالامتناع عن استخدام كل أشكال خطاب الكراهية والتحريض على العنف
جهاز الإسعاف الليبي يعلن الطوارئ القصوى بمكاتبه في طرابلس وضواحيها، ويحذر المواطنين من الخروج والوقوف بالشرفات وقرب النوافذ
بلدية طرابلس تطالب المجتمع الدولي بحماية المدنيين في ليبيا وتدعو السكان للوقوف يدا واحدة ضد هذه التعديات التي أصبحت تعرض حياتهم للخطر
بلدية طرابلس تحمل مجلس الدولة والمجلس الرئاسي وحكومتي الدبيبة وباشاغا مسؤولية تردي الأوضاع في العاصمة جراء الاشتباكات المسلحة
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تدين المواجهات المسلحة في طرابلس وتعتبرها تهديدا وخطرا كبيرين على سلامة المدنيين وأمنهم وممتلكاتهم
السبت ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.