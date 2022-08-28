الرئيس الايراني: مستعدون لأي مساعدة لإغاثة المنكوبين بالسيول في باكستان

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وفي اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، مساء السبت، وضمن اعرابه عن المواساة وتقديم التعازي الى باكستان حكومة وشعبا بمصرع عدد من المواطنين الباكستانيين في السيل الاخير، أكد السید ابراهيم رئيسي على استمرار العلاقات الودية والأخوية بين البلدين.

وأشار الرئيس الايراني أنه أعطى الإيعازات اللازمة الى المؤسسات المعنية من اجل توفير المساعدات الاولية التي يحتاجها الشعب الباكستاني على وجه السرعة، معلنا استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لتقديم اي نوع من المساعدة والإغاثة الى الشعب الباكستاني الشقيق والجار.

من جانبه، قدم شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني خلال هذه المحادثات الهاتفية، شرحا عن الاضرار والخسائر التي سببتها السيول الاخيرة في باكستان، معلنا عن تقديره للمواساة والمساعدات التي تقدمها ايران حكومة وشعبا، وقال: ان ايران كانت وماتزال جارا داعما وصديقا رفيقا في الايام الصعبة لباكستان.