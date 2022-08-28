الامن العراقي يحدد أهداف 'عملية الإرادة الصلبة 6' في كركوك

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وقال اللواء 12 في الشرطة الاتحادية العميد احسان كريم ستار لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "العملية تهدف إلى تأمين سلسلة مرتفعات (ماما) من شمال غرب كركوك والأودية وصولا إلى جنوب غرب المحافظة"، لافتا الى أن "هذه المناطق تستخدم من قبل العناصر الإرهابية كممرات للتنقل من خلالها لتنوع تضاريسها".

واضاف أن " قوات الشرطة الاتحادية تمكنت من العثور على مضافات وأكداس من الأسلحة و12 عبوة ناسفة خلال اليوم الأول من انطلاق المرحلة السادسة من عملية الإرادة الصلبة في كركوك "، مبيناً أن "العملية مستمرة لحين تحقيق الأهداف المنشودة وتأمين المنطقة من العصابات الإرهابية وتجفيف منابعها".

هذا وأعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم السبت، انطلاق المرحلة السادسة من عملية الإرادة الصلبة في كركوك.

وذكرت الخلية، في بيان، أنه "بعد أن حققت المرحلة الخامسة من عملية الإرادة الصلبة نتائجها المرسومة، انطلقت على بركة الله فجر اليوم السبت، المرحلة السادسة في محافظة كركوك، حيث شرع الأبطال في طيران القوة الجوية بواسطة طائرات L159 بدك أهداف محددة ضمن قاطع المسؤولية".

وأضاف البيان: "وقد شارك في هذه المرحلة الفرقة الثامنة ضمن المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك ،وكذلك الفرقة الثالثة بالشرطة الاتحادية، وأفواج المغاوير".

ولفت إلى أن "العملية تستهدف مناطق الزاب والحدود الفاصلة بين قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك وقاطع قيادة عمليات نينوى".