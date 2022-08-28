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بسبب التخزين الخاطئ لوثائق سرية في بيت ترامب..

الاستخبارات تُقيّم مخاطر محتملة لوثائق مكشوفة لترامب على أمنها القومي

الاستخبارات تُقيّم مخاطر محتملة لوثائق مكشوفة لترامب على أمنها القومي
الأحد ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

جاء في خطاب أن أجهزة المخابرات الأمريكية ستجري تقييما للمخاطر المحتملة على الأمن القومي من الكشف عن مواد تمت استعادتها خلال تفتيش في الثامن من أغسطس آب لمسكن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في ولاية فلوريدا.

العالم - الأميركيتان

وجاء أيضا في الخطاب المؤرخ يوم الجمعة والموجه من مديرة المخابرات الوطنية أفريل هينز إلى رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب آدم شيف ورئيسة لجنة الرقابة كارولين مالوني أن وزارة العدل والمخابرات الوطنية "تعملان معا لتيسير مراجعة تصنيفية"للمواد بما فيها تلك التي تمت استعادتها خلال التفتيش.

وقال شيف ومالوني في بيان مشترك إنهما راضيان عن أن الحكومة "تقيم الأضرار التي تسبب فيها التخزين الخاطئ لوثائق سرية في مارالاغو" في إشارة إلى بيت ترامب.

ونشرت صحيفة بوليتيكو نبأ الخطاب في وقت سابق.

وكشفت وزارة العدل أمس الجمعة عن أنها تحقق مع ترامب لقيامه بنقل سجلات البيت الأبيض لاعتقادها أنه حاز بالمخالفة للقانون وثائق يتصل بعضها بجمع المعلومات المخابراتية ومصادر بشرية سرية من ضمن أسرار أمريكية محفوظة بأكبر قدر من العناية.

وقالت هينز إن المخابرات الوطنية "ستقود أيضا تقييما تجريه أجهزة المخابرات للمخاطر المحتملة على الأمن القومي التي ستنتج عن الكشف عن المواد المعنية" بما في ذلك التي تم ضبطها.

ونشرت وزارة العدل أمس الجمعة إفادة منقحة للغاية دعمت التفتيش الاستثنائي الذي أجراه مكتب التحقيقات الاتحادي لمارالاغو والذي ضبط العاملون في المكتب خلاله 11 مجموعة من السجلات السرية بعضها موسوم بعبارة "سري للغاية" باعتبارها وثائق يمكن أن تهدد بشدة الأمن القومي إذا تم الكشف عنها.

وقال أحد عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي في الإفادة إن المكتب راجع وأثبت 184 وثيقة "تحمل علامات السرية" وتحتوي على "معلومات عن الدفاع الوطني" بعد أن أعاد ترامب في يناير كانون الثاني سجلات حكومية في 15 صندوقا طلبتها المحفوظات الوطنية الأمريكية.

وطبقا للإفادة فإن سجلات أخرى في تلك الصناديق كُتبت عليها ملاحظات بخط يد ترامب.

وقال شيف ومالوني إن الإفادة التي نشرتها وزارة العدل يوم الجمعة "تؤكد مخاوفنا الجسيمة من أن الوثائق المخزنة في مارالاغو كانت تضم وثائق يمكن أن تعرض للخطر مصادر بشرية" للمعلومات.

وأضاف"من الأهمية بمكان أن تتحرك أجهزة المخابرات بسرعة لتقييم الضرر الحاصل وتخفيفه إذا لزم الأمر".

ووصف ترامب الجمهوري، الذي يبحث خوض انتخابات الرئاسة في عام 2024، التفتيش الذي تم بإذن قضائي لمسكن مارالاغو في بالم بيتش بأن له دوافع سياسية، كما وصفه يوم الجمعة بأنه "اقتحام".

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بسبب التخزين الخاطئ لوثائق سرية في بيت ترامب.. الاستخبارات تُقيّم مخاطر محتملة لوثائق مكشوفة لترامب على أمنها القومي

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