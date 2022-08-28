انتهاكات الاحتلال: اقتحامات واعتقالات وإخطارات بالهدم واستهداف للصيادين

العالم - فلسطين

واقتحمت بلدة سلواد وداهمت منزل أسير، وأغرقت بحريتها مركب صيد قبالة شاطئ رفح، وأخطرت بهدم غرفتين في الولجة شمال بيت لحم.

الاحتلال يقتحم سلواد ويداهم منزل أسير

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سلواد شمال شرق مدينة رام الله. وذكرت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت منزلا يعود للأسير كمال حماد، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها تلك القوات الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع صوب الشبان، دون أن يبلغ عن إصابات.

يشار إلى أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت الأسير حماد (32 عاما) الخميس الماضي، من منزله في البلدة.

الاحتلال يعتقل مواطنا من ميثلون عند حاجز برطعة العسكري

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا من بلدة ميثلون، عند حاجز برطعة العسكري. وذكرت مصادر أمنية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب علاء الدين علي نعيرات (30 عاما)، على حاجز برطعة العسكري، وأغلقته أمام المواطنين.

بحرية الاحتلال تغرق مركب صيد قبالة شاطئ رفح

أغرقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، مركب صيد قبالة شاطئ بحر مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن زوارق الاحتلال الحربية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين في بحر مدينة رفح، وأغرقت مركب صيد غرب الميناء يعود للصياد عمر البردويل.

الاحتلال يخطر بهدم غرفتين في الولجة شمال غرب بيت لحم

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم غرفتين تابعتين لمنزل في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.

وأفاد صاحب المنزل عرفات أبو رزق ، بأن قوات الاحتلال سلمته اخطارا يتضمن هدم غرفتين من الطوب تم اضافتهما فوق المنزل الواقع في منطقة عين جويزة خلال 15 يوما وفي حالة عدم تنفيذه ذلك، ستقوم بالهدم على نفقته.

يذكر أن منطقة "عين جويزة" تتعرض منذ سنوات لهجمة استيطانية تتمثل بهدم المنازل والاستيلاء على الأرض وتسليم اخطارات بالهدم ووقف البناء.