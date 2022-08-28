انطلاق مراسم الأربعين من أقصی نقطة في حدود العراق

العالم - مراسلون

على امتداد طريق ياحسين في البصرة جنوبي العراق تنتشر المواكب والهيآة الحسينية وهي تستعد لاستقبال المسيرات الراجلة المتوجهة صوب كربلاء المقدسة. أولى هذه المسيرات انطلقت من ابعد نقطة حدودية في قضاء الفاو أقصى جنوبي البلاد.

اطفال ونساء ورجال وشيوخ ترنو عيونهم نحو المرقد المقدس للمشاركة في إحياء مراسم أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في العشرين من صفر المقبل.

وقال ناصر نوري وهو أحد زوار الاربعين لقناة العالم:"كبار السن، أطفال، نساء، رجال، شباب، الكل منطلق انطلاقة واحدة لخدمة الامام الحسين عليه السلام في هذا الطريق ان شاء الله، قضية الامام الحسين عليه السلام ليست قضية طبيعية، انها قضية الهية".

وشهدت المنطقة المطلة على الخليج الفارسي اقامة مهرجان حاشد حمل شعار من البحر الى النحر وحضره شخصيات دينية يتقدمها وفد المرجعية الدينية العليا للمشاركة في رفع الراية الحسينية ايداناً بانطلاق الزوار مشياً على الاقدام الى كربلاء المقدسة.

وقال قائم مقام قضاء الفاو، وليد الشريفي لقناة العالم:"محبي الامام الحسين عليه السلام من كل بلدان العالم خاصة الجمهورية الاسلامية الايرانية ودول الخليج (الفارسي) يأتون الی هذه النقطة للانطلاق الی مسيرة الامام الحسين عليه السلام".

قيادة عمليات الحشد الشعبي في العراق من جانبها اعلنت عن مشاركة اكثر من عشرين الف عنصر امني في تنفيذ خطتها الأمنية لتأمين الحماية للزائرين القاصدين مدينة سيد الشهداء عليه السلام.

وقال آمر اللواء الرابع حشد شعبي حسن الكنعاني:"حسب التقديرات الموجودة، أكثر من 25 ألف يشاركون في خدمة زوار ابي عبدالله وحمايتهم وتقديم الخدمات لهم لاسيما الزوار القادمين من خارج العراق".

ويحرص العراقيون علی الانطلاقة من هذه المنطقة التي تعد أبعد نقطة حدودية في جنوب العراق سيراً علی الاقدام الی كربلاء المقدسة للمشاركة في مراسم اربعين الامام الحسين عليه السلام.