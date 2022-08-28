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سفينتان حربيتان أمريكيتان تمران عبر مضيق تايوان

سفينتان حربيتان أمريكيتان تمران عبر مضيق تايوان
الأحد ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٦ بتوقيت غرينتش

قالت البحرية الأمريكية إن سفينتين حربيتين أمريكيتين عبرتا مضيق تايوان الأحد، في أول خطوة من نوعها منذ أن أجرت الصين مناورات عسكرية غير مسبوقة في محيط الجزيرة.

العالم - الأميركيتان

وأكدت البحرية في بيان أن عبور السفينتين "يثبت التزام الولايات المتحدة من أجل منطقة حرة ومفتوحة في المحيطين الهندي والهادئ".

وبلغ التوتر ذروته في مضيق تايوان في أعقاب زيارة قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في مطلع آب/ أغسطس الجاري إلى تايبيه، ما أثار ردّ فعل غاضباً من بكين التي نظمت على الاثر أكبر تمارين عسكرية لها في محيط الجزيرة.

وأعلنت واشنطن في 12 آب/أغسطس عزمها على تعزيز العلاقات التجارية مع تايوان، مؤكدة حقها في التحرك بحرية جوا وبحرا في المضيق الذي يفصل الجزيرة عن الصين، ردا على سلوك بكين "الاستفزازي".

وقال كورت كامبل منسق البيت الأبيض لقضايا آسيا والمحيط الهادئ ومستشار الرئيس جو بايدن، في ذلك اليوم إن بكين استغلت زيارة بيلوسي "لشن حملة ضغط مكثفة على تايوان لمحاولة تغيير الوضع الراهن وتعريض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان وفي المنطقة الأوسع للخطر".

وأعلن أن القوات الأمريكية ستؤكد حقها في استخدام المجال الجوي والبحري الدولي بين الصين وتايوان، بما "يشمل عمليات عبور جوية وبحرية عادية عبر مضيق تايوان في الأسابيع المقبلة".

تعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتتوعد باستعادتها ولو بالقوة إذا لزم الأمر.

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سفينتان حربيتان أمريكيتان تمران عبر مضيق تايوان

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