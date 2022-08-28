وزير الداخلية: إيران تحظى بمستوى عال من الأمن لجذب السياح الأجانب

العالم - ايران

وقال " أحمد وحيدي" فی تصریح خاص لمراسل وکالة إرنا، أن إيران، تحظى بمستوى عال من الأمن لحضور السياح الأجانب.

ووصف مزاعم دول أخری بإظهار صورة سيئة عن إيران بهدف منع السياح من دخول البلاد، بأنها غير منطقية وغير صحيحة وأکد لا ينبغي أن یساور السياح الأجانب ای قلق عند زيارة إيران.

یذکر أن وسائل الإعلام الأجنبية تقف وراء خلق موجة الترهيب من إيران (إيرانوفوبيا ) بهدف تضلیل الرأي العام العالمي وتهدف هذه السیاسیة البالیة إلی تشویه صورة إيران خدمة لمصالح المنافسين الإقليميين والدوليين في مجال السياحة.

وعندما تظهر الإحصائيات زيادة عدد السياح الاجانب في ايران نشهد الدعاية المعادية لإيران في وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية.

وتحذر الحكومات الغربية مواطنيها من السفر إلى إيران بينما إيران تحظى بمستوى عال من الأمن للعيش وتعتبر مکانا جميلا لجذب السياح الأجانب حيث لا يواجهون أي مشكلة خلال الرحلة الى إيران.