آخر تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

العالم - الأزمة الأوكرانية

مقتل شخصين بقصف أوكراني لجمهورية دونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية

قالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، في بيان لها اليوم، إن الجيش الأوكراني يواصل قصف أراضي الجمهورية الشعبية من مختلف صنوف الأسلحة.

وخلال اليوم الماضي تسبب هذا القصف بمقتل شخصين وإصابة 13 آخرين في مختلف مناطق الجمهورية.

وأضاف البيان: "على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية، من الساعة 8:00 صباحا يوم 27 أغسطس إلى الساعة 8:00 صباحا يوم 28 أغسطس، تسبب قصف القوات الأوكرانية، بمقتل شخصين وإصابة 13 مدنيا آخر".

سلطات زابوروجيه تضع خطة إجلاء تحسبا للطوارئ في المحطة الكهروذرية

قال يفغيني باليتسكي رئيس إدارة مقاطعة زابوروجيه، إن سلطات هذه المنطقة مستعدة لأي تطورات قد تقع في المحطة الكهروذرية، ووضعت خطة لإجلاء السكان عند الطوارئ.

وأضاف باليتسكي: "تعمل المحطة الكهروذرية في الوقت الراهن بشكل طبيعي، ومستوى الإشعاع في حدوده الطبيعية. ولكن، مع علمنا بدهاء وتهور وقسوة نظام كييف تجاه الأشخاص الذين يسميهم بالمواطنين، قمنا بالاستعداد لأي تطور للوضع، وبالتالي وضعنا خطة لإجلاء السكان في حال ظهرت ضرورة لذلك".

وأشار باليتسكي، إلى أن المحطة تعرضت منذ 18 يوليو للقصف بشكل شبه يومي من جانب القوات الأوكرانية. ونوه بأن المدفعية الأوكرانية تقصف المحطة من بلدتي مارغانتس ونيكوبول الواقعتين على الضفة اليمنى لنهر دنيبر.

وقال: "تسبب القصف الأوكراني بأضرار للمنظومات المساعدة للمحطة ومرافق دعم الحياة في مدينة إنرغودار. وأسفر القصف كذلك عن مقتل اثنين من المدنيين".

عضو بالكونغرس الأمريكي: لا يجوز أن نقدم لأوكرانيا حتى دولارا واحدا

قال دان بيشوب، عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري، إنه لا يجوز لواشنطن أن تقدم لأوكرانيا ولا حتى دولارا واحدا، ويجب التركيز على المشاكل الداخلية الأمريكية.

وأضاف عضو الكونغرس، في مقابلة مع صحيفة The American Conservative: "لا يجوز أن نرسل لأوكرانيا دولارا واحدا، فما بالك بثلاثة مليارات. لقد أنفقنا بالفعل أكثر بكثير مما يرغب أي من حلفائنا الأوروبيين في إنفاقه، لكن في الوقت نفسه لا يمكننا توفير حتى جزء صغير من هذه الأموال لضمان أمن حدودنا".

وشدد بيشوب، على أن ضخ الأموال المستمر إلى كييف، هو مثال ساطع على سياسة بايدن المتمثلة في أن "مصلحة أمريكا في المرتبة الأخيرة".

في يوم الأربعاء الماضي، أعلن الرئيس جو بايدن، تخصيص أكبر حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بحوالي ثلاثة مليارات دولار.

وستسمح الحزمة الجديدة من المساعدات، لسلطات كييف بشراء أنظمة دفاع جوي وأنظمة مدفعية وذخيرة وأنظمة مضادة للطائرات بدون طيار ورادارات للدفاع "على المدى الطويل".

السماح لـ7 سفن بمغادرة موانئ أوكرانيا في إطار الصفقة الغذائية

قال مركز التنسيق الخاص بموضوع الحبوب الأوكرانية، إنه سمح لـ7 سفن شحن بمغادرة موانئ أوكرانيا في إطار الصفقة الغذائية.

وأضاف المركز في بيانه: “سمح مركز التنسيق المشترك، اليوم بتحرك سبع سفن تحمل ما مجموعه 210294 طنا من الحبوب والمنتجات الغذائية في إطار مبادرة حبوب البحر الأسود”.

وذكر البيان أن الحديث يدور عن السفينة INVINCIBLE II، التي تحمل 49500 طن من الشعير وستتوجه من ميناء تشورنومورسك إلى الصين. وكذلك ستغادر السفينة SILVER LADY ميناء يوجني إلى إيطاليا محملة بـ 39494 طنا من الذرة.

والسفينة الثالثة هي FPMC B 201 وستغادر أوديسا إلى مصر محملة بـ 33 ألف طن من القمح. أما السفينة AEOLOS فستنطلق من أوديسا إلى روتردام محملة بـ 30 ألف طن من الذرة.

وستبحر السفينة MELINA من يوجني إلى رومانيا محملة بـ 27500 طن من الذرة. وستنطلق السفينة SOFIE BULKER من أوديسا إلى إسبانيا محملة بـ 27000 طن من الشعير. وستغادر الباخرة أناستاسيا ميناء تشورنومورسك إلى تركيا محملة بـ 3.8 ألف طن من القمح.

تم في 22 يوليو في إسطنبول، توقيع اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية للأسواق العالمية، مقابل مساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية.

ويشمل الاتفاق، الذي وقعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.