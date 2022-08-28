الأحد ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢
٠٨:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

باقري كني: الحکومة تعمل على تعزیز التعاون الإقليمي في اطار سياسة الحوار

باقري كني: الحکومة تعمل على تعزیز التعاون الإقليمي في اطار سياسة الحوار
الأحد ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:١٠ بتوقيت غرينتش

 أشار مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية "علي باقري كني" إلى التجربة الناجحة لسياسة الحكومة تجاه دول الجوار وقال إن الخطوة الثانية في هذه السياسة تتمثل في تعزيز التعاون الاقليمي متعدد الأطراف.

العالم - ايران

والتقی علي باقري كني" أمس السبت، مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الاقليمية "محمد بن عبد العزيز الخليفي" وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

وأشار باقري كني خلال الاجتماع إلى التجربة الناجحة للحكومة في اتخاذ سياسة الجوار خلال العام الماضي، قائلا إن الخطوة الثانية في هذه السياسة تتمثل في تعزيز التعاون متعدد الأطراف والإقليمي مع دول الجوار.

ولفت إلی العلاقات المتميزة بين طهران والدوحة والتي شهدت المزيد من التقارب في العام الماضي، مضيفا: نرحب بدور قطر الفاعل في دفع الخطوة الثانية من سياسة الجوار الإيرانية الى الامام وتعزيز التعاون الإقليمي متعدد الأطراف.
واعتبر أن الاهتمام بقضية فلسطين واجب إنساني وإسلامي يقع على عاتق جميع دول المنطقة وأوضح أن أي ترتيبات إقليمية ودوامها رهن على احقاق حق الشعب الفلسطيني.

وفي إشارة إلى محاولات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لمحو فلسطين من الجغرافيا السياسية للمنطقة والعالم، قال أن فلسطين هي مفتاح الاستقرار والأمن الاقليمي المستديم وأى مبادرة لا تهتم بحقوق الشعب الفلسطيني ستفضي الى زعزعة الامن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه أشار مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الاقليمية إلى القواسم التاريخية المشتركة بين البلدين، وشدد على ضرورة تعزیز العلاقات المتنامية بين دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية في جميع المجالات معتبرا ان لقاء ومشاورات مسؤولي وزارتي خارجية البلدين یوفران الأرضیة لتوسيع العلاقات الثنائية اكثر فاكثر.

روابط ذات صلة

قطر: إحياء الاتفاق النووي يصب في مصلحة أمن المنطقة واستقرارها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بوريل يعلن الإتفاق بين 'صربيا وكوسوفو' بشأن حرية التنقل عبر حدودهما

جماعة تشادية متمردة تعلن قتل عشرة جنود شمالي البلاد والحكومة تنفي

إصابة 3 جنود هولنديين إثر إطلاق نار في امريكا

وزير الصدر يغرد عن 'عراق جديد'

سرايا القدس.. كتيبة نابلس تستهدف قوات صهيونية خاصة

"هذا الأردن أردننا" ترسل الروسان الى المعتقل.. تظاهرة "تويترية" في الأردن تطالب بـ'الحرية للكاتب عدنان الروسان'