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إرتفاع عدد ضحايا الفيضانات في باكستان بشكل مريب!

إرتفاع عدد ضحايا الفيضانات في باكستان بشكل مريب!
الأحد ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان اليوم الأحد 28 أغسطس، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار الموسمية الغزيرة على معظم المناطق في البلاد منذ منتصف شهر يونيو الماضي إلى 1033 قتيلا.

العالم - باكستان

وقالت الهيئة حسبما نقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، إن 119 شخصا قد لقوا حتفهم خلال الـ24 ساعة الماضية مع استمرار هطول أمطار غزيرة على أجزاء من البلاد.

وأضافت الهيئة أن الفيضانات العارمة تسببت في تدمير أكثر من مليوني فدان من المحاصيل الزراعية و3451 كيلومترا من الطرق، مشيرة إلى أنها جرفت أيضا 149 جسرا.

من جانبهم أفاد مسئولون أن الفيضانات الموسمية هذا العام قد أثرت على أكثر من 33 مليون شخص - أي بمعدل واحد من كل سبعة باكستانيين - كما تسببت في تدمير أو إلحاق أضرار بالغة بما يقرب من مليون منزل.

وتعتبر الأمطار الموسمية السنوية ضرورية لري المحاصيل وتجديد البحيرات والسدود عبر شبه القارة الهندية، ولكنها تجلب أيضا كل عام موجة من الدمار.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف كان قد طالب بتقديم مساعدات دولية من أجل التغلب على الأضرار، التي خلفتها الفيضانات في البلاد والتي أجبرت الحكومة على إعلان حالة الطوارئ.

ذلك في الوقت الذي يبذل فيه رجال الإنقاذ قصارى جهدهم من أجل إجلاء آلاف الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل من المناطق المتضررة جراء الفيضانات.

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