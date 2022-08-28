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سوريا تدعو المجتمع الدولي للإسراع بتقديم المساعدات الإنسانية لباكستان

سوريا تدعو المجتمع الدولي للإسراع بتقديم المساعدات الإنسانية لباكستان
الأحد ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٩ بتوقيت غرينتش

أعربت سوريا مجدداً عن بالغ أسفها للفيضانات والسيول الكارثية التي شهدتها بعض المناطق في باكستان داعية المجتمع الدولي إلى الإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة.

العالم - سوريا

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين لـ سانا اليوم: إن “الجمهورية العربية السورية تعرب مرة أخرى عن بالغ الأسف للفيضانات والسيول الكارثية التي شهدتها بعض المناطق في باكستان وأودت بحياة عدد كبير من الأبرياء وألحقت أضراراً مادية جسيمة”.

وأضاف المصدر: “سوريا إذ تعبر عن تعاطفها مع جمهورية باكستان حكومة وشعباً فإنها تدعو المجتمع الدولي إلى الإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لإنقاذ أرواح الأطفال والنساء وكبار السن الذين ضربتهم هذه الفيضانات”.

وختم المصدر: “تتقدم سوريا بأحر التعازي والمواساة لأهالي الضحايا وللحكومة الباكستانية والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين”.

وكانت سوريا أعربت في بداية الشهر الحالي عن تعازيها ومواساتها لباكستان بضحايا الفيضانات والسيول في مدن متفرقة من البلاد.

وشهدت باكستان خلال الأشهر الماضية فيضانات جارفة ناجمة عن الأمطار الغزيرة والسيول اجتاحت مناطق واسعة في البلاد ما أدى إلى مقتل مئات الأشخاص وأضرار مادية كبيرة.

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