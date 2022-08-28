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تدفق اللاجئين الفارين من أوكرانيا الى بولندا

تدفق اللاجئين الفارين من أوكرانيا الى بولندا
الأحد ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٦ بتوقيت غرينتش

قالت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الأحد، إن البلاد استقبلت إجمالي 5 ملايين و861 ألف شخص فروا من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية هناك في فبراير الماضي.

العالم - اوروبا

وأشارت الوكالة إلى أن بولندا استقبلت أمس السبت حوالي 26 ألفا و600 لاجئ من أوكرانيا، فيما غادر نحو 36 ألفا و600 شخص للعودة لبلادهم..

مشيرة إلى أن عدد العائدين لأوكرانيا بلغ حتى الآن أكثر من 4 ملايين شخص وذلك منذ شهر فبراير الماضي، وفقا لصحيفة "لابانجورديا" الإسبانية .

وكانت بولندا قد مررت في شهر مارس الماضى مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين قالت إنه تم وضع إطار لتتبع أداء خطة الاستجابة للاجئين في بولندا لعام 2022 بهدف ضمان الشفافية والمساءلة وتجنب الازدواجية، ومراقبة برامج اللاجئين، بالإضافة إلى إبلاغ الحكومة والجهات المانحة المعنية بالأنشطة الإنسانية التي تحدث في بولندا.

ووفق تقرير المنظمة فإن النظام أمن ومرن ويوفر نظام إدارة معلومات سهل الاستخدام ومثالي للتعاون في جمع البيانات وإعداد التقارير وستوفر المفوضية الوصول إلى هذا البرنامج لجميع الشركاء في الاستجابة.

وكانت المنظمة أنشأت موقع HELP الإلكترونى الذي تديره مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، حيث تم انشاء هذا الموقع للاجئين وطالبي اللجوء في بولندا، وأفراد عائلاتهم، والأشخاص الذين يساعدونهم.

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تدفق اللاجئين الفارين من أوكرانيا الى بولندا