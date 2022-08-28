كنعاني: ایران تدعم الحلول السلمية لوقف الصراع في ليبيا

العالم - ايران

وأعرب "كنعاني" عن قلقه العميق إزاء الاشتباکات الأخيرة في العاصمة الليبية طرابلس، مشددا على ضرورة الوقف الفوري لهذه النزاعات وحل الخلافات بين الأطراف المتنازعة عبر الحوار ومن خلال الحفاظ علی مصالح الشعب الليبي وأمنه.

وأضاف: إن الجمهورية الإسلامية الایرانیة تدعو جميع أطراف الأزمة إلى ضبط النفس ومنع تصعيد التوتر،وإعطاء الأولوية لمصالح الشعب الليبي.

وأکد أن ایران تدعم عملية الحوار السياسي والحلول السلمية التي تحافظ على الوحدة الوطنية والاستقرار والسيادة في ليبيا وتلبي مطالب أبناء شعبها من أجل تنمية وازدهار بلدهم.