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رئيس وزراء العراق يلتقي رئيس مجلس القضاء

رئيس وزراء العراق يلتقي رئيس مجلس القضاء
الأحد ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٩ بتوقيت غرينتش

التقى رئيس حكومة تصريف الاعمال في العراق مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، برئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.

العالم - العراق

وقال المكتب الاعلامي لمجلس القضاء في بيان، ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أستقبل اليوم، في مبنى مجلس القضاء الأعلى، رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي".

وابدى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، استعداد الحكومة لتقديم كل ما من شأنه دعم القضاة.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان، إن " رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل، اليوم الأحد، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي"، مبيناً أن "اللقاء حضره رئيس المحكمة الاتحادية جاسم محمد عبود ونائب رئيس المحكمة سمير عباس ونواب رئيس محكمة التمييز كلٌّ من القضاة زيدون سعدون ونجم احمد وكاظم عباس وحسن فؤاد ورئيس الادعاء العام نجم عبد الله احمد ورئيس هيئة الاشراف القضائي ليث جبر ".

وأشاد الكاظمي "بأداء القضاء في مختلف الاختصاصات"، مبدياً "استعداد الحكومة لتقديم كل ما من شأنه دعم القضاة لتمكينهم من أداء واجبهم الوطني في افضل الظروف".

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