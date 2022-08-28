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23 قتيلا.. ليبيا تدخل دائرة عنف جديدة مع استمرار الانقسام السياسي

الأحد ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:١٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة الليبية، اليوم الاحد مقتل 23 شخصا، بينهم 18 مدنيا، وإصابة 140، جراء الاشتباكات التي اندلعت بين قوات حكومة الوحدة الوطنية وقوات تابعة لرئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا يومي الجمعة والسبت.

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