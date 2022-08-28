تعرض للرشق بالطماطم..جزائريون يوجهون هتافات مناوئة لماكرون +فيديو

العالم - الجزائر

وقالت قناة "فرانس إنفو" التلفزيونية، إن حشدا من المواطنين الجزائريين استقبلوا الرئيس الفرنسي بهتافات منددة لزيارته بعد مغادرة متجر يعرف باسم "ديسكو مغرب" مختص بموسيقى الراي.





وعلى بعد 150 مترا من المتجر ترجل الرئيس الفرنسي من سيارته للقاء حشد من المواطنين وسط حماية أمنية، ليلتقط الصور ومصافحا الحشود.



وبحسب القناة تعالت هتافات من قبل المواطنين بـ"تعيش الجزائر" و "فرنسا تلتهم بلدنا" ليصعد بعدها ماكرون إلى سيارته ويرد التحية على الحشود.



يذكر أن الرئيس الفرنسي كان في زيارة إلى العاصمة يومي 25 و 27 أغسطس.